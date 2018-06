Sonnenschein als Wirbelwind

Anzeige

Plastisch angelegte Figuren

Also ein reines Rührstück, vereinnahmt von Film, Funk und Fernsehen? Aber es steckt ja noch ein bisschen mehr drin als die (scheinbare) Idylle zwischen pfeifendem Murmeltier, plätscherndem, quellfrischem Holzbrunnen und frischer Ziegenmilch plus verstörendem Ausflug in die Metropole Frankfurt: Es geht um Erziehungsgrundsätze, Bildungsanforderungen, Gegensätze von Stadt und Land, Zuwendung und Strenge, Freiheit und Zwänge, Vorurteile und deren Überwindung.

Das alles baut Regisseurin Karin Eppler spielerisch ein, so dass die (vielen) Kinder ihre unmittelbare Freude haben und manch ein Erwachsener Stoff zum Nachdenken bekommt. Zumal nahezu alle Figuren sehr plastisch angelegt sind. Marcel Schubbe als munterer Geißenpeter mit Rucksack, Gerte und Tirolerhut und steife Gouvernante Rottenmeier ganz in Schwarz hat die so extrem unterschiedlichen Rollen gut drauf. Lea Wittig, mit Ringellöckchen und unschuldigem weißen Kleidchen als auf den Rollstuhl angewiesene Klara, der die Freundschaft zu Heidi und der Besuch auf der Alm zur Wunderheilung verhilft, rührt alle an. In variablen Mehrfachrollen gefallen auch Silvia Rhode und Stefan Wunder, denn es wird einiges Personal zwischen Pastor, Papa Sesemann, Diener, Tante und Oma gebraucht, um das Spiel bis zum Happy End zu bringen, und man darf die schnellen, unmerklichen Kostümwechsel bewundern.

Hauptfigur entwickelt sich wenig

Allerdings, legt man den Maßstab einer tiefergehenden Figurenentwicklung an, dann hat die Regisseurin, die auch die aktuelle Heidelberger Bühnenfassung verantwortet, ihre Heidi etwas eindimensional von der Leine gelassen. Sicher, sie darf vor Heimweh in Frankfurt auch einmal schluchzen und kokettiert gegenüber der so sehr auf Einhaltung des täglichen Zeitplans (14 Uhr: Spielen) pochenden Gouvernante mit Aufsässigkeit. Doch bleibt sie das sonnige Naturkind. Immerhin lernt sie brav Lesen und Schreiben und ermuntert auch ihren Geißenpeter, die örtlichen Bildungsangebote im Alpenland anzunehmen. Fortschrittlich gemacht und gedacht von Heidis Schöpferin Johanna Spyri.

Nach etwa 70 Minuten Spieldauer sind alle glücklich und zufrieden mit der wohlgelungenen Premiere, die ausverkauft war.

