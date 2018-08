Sophia Stegner spielt auf der Orgel

Ein „Würzburger Tastenspiel – Aperokonzerte in der Augustinerkirche“ gibt es am Samstag, 25. August, um 11.30 Uhr. Organisten, überwiegend aus Würzburg, aber auch Gäste aus anderen Städten, spielen dabei bis 22. September jeden Samstag um 11.30 Uhr 30 Minuten Orgelmusik aus verschiedensten Epochen auf der Orgelanlage in der Augustinerkirche. Ob für Kirchenbesucher, Würzburger Einwohner oder Touristen bietet sich hier die Gelegenheit zu 30 Minuten Auszeit mit kunstvoller Musik aus der Hektik der Stadt in den Klangraum Augustinerkirche.

An diesem Samstag spielt Sophia Stegner (Würzburg) auf der Klais-Orgel. Sie bringt Werke Johann Sebastian Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy zu Gehör. Der Eintritt ist wie immer frei. Eine Kollekte am Ausgang ist für die Kirchenmusik an der Augustinerkirche bestimmt.

Im Anschluss an das Tastenspiel wird eine kostenlose rund 45-minütige Führung durch die Augustinerkirche angeboten. Treffpunkt ist unter der Orgelempore.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.08.2018