„Sound Of The Forest findet statt“

Die Absage wegen Waldbrandgefahr durch die Gemeinde Oberzent traf die Veranstalter von Sound Of The Forest (SOTF) 2018 einen Tag vor der zehnten Festivalauflage ins Mark. Jetzt ist Fritz Krings, Hauptverantwortlicher für das „Odenwälder Woodstock“ am Marbachstausee, trotz der Hitzewelle in der vergangenen Woche absolut davon überzeugt, dass die Jubiläumsausgabe vom 1. bis 4. August störungsfrei über die Bühne gehen wird.

„Danach fragen im Moment viele Besucher. Und ich kann sagen: Es wird definitiv stattfinden, weil keine erhöhte Waldbrandgefahr besteht. Das haben alle relevanten Behörden so entschieden“, sagte der Popakademieabsolvent auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Regenfälle am Wochenende stützen die Überzeugung, dass die zehnte Runde des Festivals mit dem traditionellen Aufgalopp mit kleinen Konzerten am Donnerstag auf der Seebühne starten kann. Am Freitag und Samstag werden jeweils 5000 Zuschauer erwartet.

Die Besucher und Festivalcamper müssten auch gar nichts Besonderes beachten, meint der 1. Vorsitzende des SOTF-Vereins: „Man sollte nur den gesunden Menschenverstand einschalten – und zum Beispiel keine brennenden Zigarettenkippen in den Wald werfen. Einfach nichts Unüberlegtes tun“, erklärt Krings. Aber das müsse man dem Publikum bei Sound Of The Forest nicht explizit erklären, betont er. In der Tat geht es bei dem idyllischen gelegenen Festival mit seinem ähnlich wie beim Mannheimer Maifeld Derby eher studentisch geprägten Publikum von jeher sehr gesittet und nachhaltig zu.

Dass es Künstlern wie dem Wahl-Mannheimer Joris (Bild rechts) ein Anliegen war, ihren Auftritt vom Vorjahr nachzuholen, unabhängig von Gage oder Besucherzahl, freut den Veranstalter: „Das war das einzig Gute an der Absage, weil es gezeigt hat, wie wohlgesonnen uns Besucher und Musiker sind.“ Das Festival sei für Camper ausverkauft, für die drei Haupttage würden aber noch Karten an der Tageskasse zurückgehalten. Sie kosten 49 Euro.

Mit Von wegen Lisbeth

Am Freitag zählen Von Wegen Lisbeth, Amber Run und Kat Frankie zu den Hauptattraktionen, am Samstag Bilderbuch, Joris, Leoniden, Mal Élevé und Haller. Am Sonntag klingt das Festival unter anderem mit der Indie-Pop-Band Buntspecht aus. Der genaue Zeitplan wird laut Krings zeitnah veröffentlicht.

Info: Mehr unter sound-of-the-forest.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.07.2019