Souverän im Hintergrund

Einer der letzten Musiker aus den glorreichen Zeiten des Mannheimer Jazz in den 1950er Jahren ist für immer verstummt: Der Kontrabassist Rudi Egner verstarb am Wochenende im Alter von 82 Jahren in einem Mannheimer Pflegeheim. Das hat seine Nichte Ursula Egner jetzt dieser Zeitung bestätigt.

Über Jahrzehnte hinweg war Rudi Egner ein stets zuverlässiger, souveräner Rückhalt für zahlreiche Bands. Allein mit der Rhine Stream Jazzband gab er seit 1996 mehr als 300 Konzerte. Das berichtet Freddie Münster von der Rhine-Stream-Truppe auf Anfrage dieser Zeitung.

Egner war aber auch viele Jahre in der Big Band 70 aktiv, die in den 1970er und 80er Jahren orchestralen Jazz präsentierte. Und mit lokalen Größen wie dem Saxofonisten Fritz Münzer und dem Pianisten Wolfgang Lauth stand Egner ebenfalls regelmäßig auf der Bühne.

Er war ein stiller, zurückhaltender Musiker, der seine Rolle auf ganz traditionelle Weise als souveräner Takthalter und swingender Rhythmiker verstand. In seinen Soli legte er Wert auf Eingängigkeit. Gleichwohl war er ein Liebhaber des modernen Jazz. „Er hörte gerne Charlie Parker, Miles Davis und John Coltrane“, berichtet Münster über seinen Kollegen. Dem attestiert er ein „unglaubliches Gehör“ und ein gewaltiges Repertoire – von Jazz aller Art über Beatles-Songs bis hin zu Tanzmusik.

Verschlossen und kauzig

Im privaten Umgang war Egner verschlossen und kauzig. Daher ist nicht viel Biografisches über ihn zu erfahren. Seine Laufbahn hatte er nach einer Ausbildung am Konservatorium Mitte der 1950er Jahre begonnen, zunächst als Gitarrist. Er spielte in US-Clubs und im Heidelberger „Cave 54“, begleitete durchreisende Größen wie Art Farmer oder Don Ellis. Viele Informationen hat er mit ins Grab genommen – etwa wann er mit dem Rock-’n’-Roller Bill Haley auf einer Tournee spielte. Alle, die Egner wegen seiner besonderen Art schätzten, werden es leider nicht mehr erfahren. gespi

