„Soy Luna“ live in der SAP Arena

Mannheim.Seit 2016 läuft „Soy Luna“ im Disney-Channel und hat seitdem nicht nur Lateinamerika erobert, sondern sich auch zur beliebtesten Teenie-Telenovela unter anderem in Deutschland, Italien und Spanien gemausert. Mit Mitgliedern des TV-Ensembles kommt nun eine Live-Auskopplung des Formats auf die Bühnen in Europa – und am Samstag, 17. März, 18.30 Uhr, in die SAP Arena. Zu sehen sind die Hauptdarsteller Karol Sevilla (Luna, in der Bildmitte ) und Ruggero Pasquarelli (Matteo, rechts). Die Alben zur Serie, „Soy Luna“ und „Música en Tí“, haben bis heute über 90 Millionen Streams auf Spotify verzeichnet. Es gibt noch Karten für die Liveshow, auch mit Meet & Greet. Unter 0621/10 10 11 kosten sie zwischen 36,85 und 112,75 Euro (plus Porto). Abendkasse: 34,85 bis 110,75 Euro. sdo