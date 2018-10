Sozial asozial

Ausgerechnet in den sozialen Medien floriert er, der Verein der Asozialen, der „Anti-Social-Social-Club“. Dahinter verbirgt sich die gleichnamige Modemarke des Amerikaners und selbsternannten Außenseiters Neek Lurk. Seine verinnerlichte Isolation äußert der Modeschöpfer der Welt gegenüber mit einem schwarzen Pullover, den die weiße Aufschrift „Anti-Social-Social-Club“ ziert.

Mit seinem sozialen Club für Antisoziale scheint der Modeschöpfer den Nerv der Zeit getroffen zu haben – zumindest, was sein junges Zielpublikum anbelangt. Auf Selbstinszenierungsplattformen wie Snapchat oder Instagram gibt sich die Jugend, die mit Klicks und virtuellen Sympathiebekundungen großgeworden ist, aber noch ihren Platz in der Gesellschaft sucht, in der schlichten Dienstkleidung der Außenseiter als Clubmitglieder zu erkennen. Schnell avancierte die Stilrichtung durch die sozialen Medien zum offenen Bekenntnis einer ganzen Lebenseinstellung.

Neu ist der Trend allerdings nicht, so etwas gab es schon zu Goethes Sturm-und-Drang-Zeit um 1774, als sich die Bürgersöhne in die Tracht des jungen Werthers zu hüllen pflegten. Der blaue Frack und die gelbe Weste wichen spätestens im 20. Jahrhundert der Uniform der Existentialisten, an die Lurks schwarzer Pullover schon ein wenig erinnert. Aber auch ihm ergeht es allmählich wie dem klassisch gewordenen Dichterfürsten, dessen Werk ihm nach eigenen Aussagen „so viel genützt hatte“, schnell als „höchst schädlich verrufen“ wurde: Den internationalen Erfolg des Designers stellt mittlerweile der schlechte Ruf seines Unternehmens in den Schatten. Die Schnelllebigkeit des Internets überholt die der Modewelt. Gülçin Onat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018