Später wurde er zu einem Südseekönig

Seine Tochter ist viel bekannter als er, aber wie das so ist: Ohne ihn gäbe es wohl auch diese Tochter nicht – oder? Nun ja, die Mutter ist noch wichtiger, zumal in diesem Fall, denn die Tochter existiert nur auf Papier beziehungsweise in der Fantasie (und als Film). Deshalb ist „Mutter“ in diesem Fall auch nicht biologisch zu verstehen, es ist die Erfinderin, die Autorin, die übrigens soeben auch als Hauptfigur eines Kinofilms in Erscheinung getreten ist. Und der Vater – der ist auch nur eine Erfindung: eine Figur der Kinder- und Jugendliteratur. In diesem Werk ist er zudem nur eine Randfigur, die äußerst selten in Erscheinung tritt.

Irgendwo in Übersee weilt der Vater, während die Tochter die tollsten Dinge erlebt, mit Tommy und Annika etwa, den beiden Geschwistern, die auf das kurios gekleidete Mädchen mit den Zöpfen aufmerksam werden, das allein in einem Haus lebt und einen Affen und ein Pferd besitzt. Dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, sieht man in dem Buch zuweilen auch bestätigt: Der Vater ist groß und sehr stark, und ebenfalls sehr stark ist die Tochter, deren Namen wir aber nicht verraten wollen, weil sonst die Suche nach dem Vater zu leicht fallen könnte. Derart stark ist sie, dass sie gar ihr eigenes Pferd hochstemmen kann; furchtlos ist sie außerdem, was sie bei jungen Lesern ebenfalls als vorbildlich erscheinen lässt.

Ist es nun allmählich klar, um welches Buch, welche Tochter und um welchen Vater es hier geht? Der anstößige Passus der Geschichte muss freilich noch erwähnt werden, und unter uns: Er ist in einer früheren Rätselfolge schon einmal angeführt worden. In dem nach wie vor beliebten Kinderbuch, das erstmals im Jahr 1945 erschienen ist (übrigens in Schweden), gibt es eine Angabe, die man später als rassistisch empfand. Der Vater wird nämlich als „Negerkönig“ bezeichnet. Noch weitere Details des Originals erregten Anstoß, der „Negerkönig“ aber blieb das bekannteste. Eine deutsche Neuausgabe ersetzte das Wort dann durch „Südseekönig“, um etwaige Missverständnisse auszuräumen.

Wie heißt der Vater der literarischen Figur? Gesucht ist der Vorname. Noch ein Tipp: In der Verfilmung wurde er von Schauspieler Beppe Wolgers verkörpert – und er schreibt sich mit „f“, nicht „ph“. tog

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018