Spanischer Abend mit Schubert

Klassische spanische Musik beherrscht das Konzertprogramm im Mannheimer Rosengarten. Doch Franz Schuberts dritte Symphonie kann da durchaus mithalten. Das Jugendwerk des Frühromantikers ist bestens geeignet, Frühlingsgefühle zu wecken. Das liegt natürlich in erster Linie am Orquestra de Cadaqués, das von Jaime Martín mit schnörkellosem Schwung geleitet wird. Seine knappe Zeichengebungen wirken wie elektrische Impulse, die einen Motor zum Schnurren bringen.

Eindrucksvoll gelingt dem Dirigenten auch die klangliche Abstufung zwischen Streichern und Bläsern. Schon im ersten Satz der Schubert-Symphonie gefallen die Holzbläser durch agile Einsätze und bekommt das Stück passagenweise den Charakter eines Solokonzerts. Schuberts „Rosamunde“-Ouvertüre, die das Orchester zugibt, wirkt als sympathisches Bekenntnis, doch erst mit der zweiten Zugabe – der Ouvertüre „La Revoltosa“ von Ruperto Chapi – wacht das leicht ermattet wirkende Publikum auf und spendiert die ersten „Bravo“-Rufe.

Grimmige Leidenschaft

Die hätte Leticia Moreno schon viel früher verdient. Im goldenen Glitzerkleid spielt die Geigerin die Solokadenz zu Beginn der Konzertrhapsodie „Tzigane“ von Maurice Ravel mit grimmiger Leidenschaft und herber Sinnlichkeit. Das Orchester spielt lediglich eine Nebenrolle – die es allerdings sehr nobel annimmt.

Pablo de Sarasates Carmen-Fantasie findet in Leticia Moreno eine zu extremen Ausdrucksregistern fähige Interpretin von unwiderstehlicher Dominanz. An diesem Abend ist die Geige Königin der Instrumente – und die Solistin Gebieterin der Instrumentalisten. Zwischen beißender Attacke und klandestiner Melancholie finden sich in ihrem Spiel weit ausschweifende Gefühlsregungen. Das Volkslied „Nana“ von Manuel de Falla gibt Moreno mit Harfenbegleitung zu.

Zuvor hatte das Orquestra de Cadaqués mit der Ouvertüre zu „Los esclavos felices“ die Nähe Juan Crisóstomo de Arriagas zu Haydn und Mozart dokumentiert, freilich ohne den kantigen Schliff, den die historische Aufführungspraxis der Wiener Klassik verpasst. Isaak Albéniz Suite española widmen sich die Musiker mit rhythmischem Feinsinn. urs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019