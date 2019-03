Der Abend „Prélude für Debussy“, dargeboten vom Institut Francais Mannheim und unterstützt vom Nationaltheater Mannheim, sollte als Vorgeschmack zum Festival „The Look of Sound“ im kommenden April dienen. Der Florian-Waldeck-Saal war sparsam bestuhlt, und tatsächlich blieben die wartenden Stapelstühle ungenutzt. Sicher scheuten zumindest die Berufstätigen den Doppeltermin Dokumentarfilm und Liederabend zum Thema Claude Debussy. Der etwa 40-minütige Dokumentarfilm „Prélude für Debussy“ von Marie Guilloux gewährte dabei spannende Einblicke in die komplexe Persönlichkeit des französischen Impressionisten.

Harmonierendes Duo

Die Mezzosopranistin Marie-Belle Sandis, seit 2003 am Nationaltheater, sowie der Pianist und Kapellmeister Lorenzo Di Toro, seit 2011 am Haus, hatten drei kleine Zyklen einstudiert. Sie eröffneten den Abend mit den „Trois chansons de Bilitis“, dann folgte der ebenfalls dreiteilige „Promenoir des deux amants“, schließlich die „Cinq poèmes de Baudelaire“.

Marie-Belle Sandis verfügt über einen schön timbrierten, runden Mezzo, der allenfalls in exponierten Spitzenlagen bisweilen zu Schärfen neigt. Andererseits gelangen ihr bei mehreren Lied-Enden zauberhaft nach oben entschwebende Diminuendi. Auf alle Fälle hat sie sich mit ihrem flexibel mitgestaltenden Begleiter tief in die fragile Welt französischer Lyrik versenkt. Köstlich sind ihre sporadischen Bemerkungen, etwa zu Debussys Wagner-Verehrung: „In Frankreich fand man Wagner ein bisschen störend“.

Für den reichen Beifall dankten die Künstler mit einer „Nuit d’etoiles“. W.B.

