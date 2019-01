Spannender Nachkriegskrimi

Im Nachkriegsdeutschland des Jahres 1946 blüht der Schwarzmarkt. Kriminelle Banden kämpfen um lukrative Geschäfte, Gewaltverbrechen sind an der Tagesordnung. Der amerikanische Offizier Mason Collins versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen. So weckt Special Agent Winstone sein Interesse, der über brisante Informationen zu kriminellen Verwicklungen bis in höchste militärische Kreise verfügt. Mason enthüllt eine Konspiration zwischen alten Nazis und hohen amerikanischen Militärs und gerät zwischen alle Fronten. John Connells historischer Krimi „Schlangengift“, der zweite Roman mit Mason Collins, fängt die materielle und moralische Verwüstung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg gut ein. Mason Collins, ein vielschichtiger Charakter mit interessanter Biografie, gibt hier den Kämpfer für das Gute in einer verkommenen Welt. Spannend zu lesen. (Goldmann Verlag, München, 512 Seiten, 10 Euro) dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019