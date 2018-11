Spannung auf pfälzisch-leichte Art

Das Buch: „Elwenfels 3 – Kräutertee im Dubbeglas“ erschien im Oktober bei der Pfälzischen Verlagsanstalt, Ludwigshafen. Der Kriminalroman arbeitet, wie auch seine Vorgänger, mit Lokalkolorit und pfälzischer Mundart. 368 Seiten, 14,80 Euro.

Die CD: Das gleichnamige Hörbuch, ebenfalls erschienen bei der Pfälzischen Verlagsanstalt in Ludwigshafen, kostet 14,45 Euro.

Die Autorin: Die Schriftstellerin Britta Habekost wurde 1982 in Heilbronn geboren. Die Autorin arbeitet unter den Pseudonymen Britta Hasler und Nora Schwarz mit je unterschiedlichen Motiven und Schreibstilen.

Der Autor: Christian „Chako“ Habekost, 1962 in Mannheim geboren, arbeitet als Comedian, Kabarettist, Schriftsteller und Calypso-Sänger. Mundart und dialektale Elemente prägen seine Werke und Programme.

Nächste Lesungstermine: Bad Dürkheim: 5. Dezember im Weingut Fitz-Ritter, am 17. Januar im Haus der guten Weine und am 7. März erneut im Weingut Fitz-Ritter. In Mannheim ist am 13. März eine Lesung in der Thalia Buchhandlung am Paradeplatz. lim