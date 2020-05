Spannung mit (zu) viel Landgang

Der U-Boot-Film ist fester Bestandteil der Kriegsfilmgattung, in regelmäßigen Abständen taucht er auf der Leinwand oder dem Bildschirm auf. In „Eisstation Zebra“ (1968) macht sich Rock Hudson auf den Weg, um am Nordpol das Team einer Wetterstation zu retten, in „Jagd auf Roter Oktober“ (1990) glänzt Sean Connery als undurchsichtiger Sowjet-Kapitän, der verdächtigt wird, in die USA überlaufen

...