Spark konzertiert in der Johanniskirche

Anzeige

Das Ensemble Spark stellt bei einem Konzert in der Johanniskirche Mannheim seine neue CD vor. Bei dem Konzert am Freitag, 29. Juni, um 20 Uhr soll das Programm „On the Dancefloor“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden, teilten die Veranstalter mit. Bei dem Konzert sind Andrea Ritter (Blockflöte), Daniel Koschitzki (Blockflöte, Melodica), Stefan Balázsovics (Geige, Bratsche), Victor Plumettaz (Cello) und Arseni Sadykov (Klavier) zu hören. Unter anderem steht Musik von Bach, Mozart und Ravel auf dem Programm – sowie von Abba. Karten kosten im Vorverkauf 16 bis 20 Euro (plus Gebühren) und 18 bis 22 Euro an der Abendkasse. Tickets und Informationen unter der Rufnummer: 0621/832 12 70 und im Internet unter www.allegra-online.de. lim