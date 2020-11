Spaßige Fingerübung ohne Nachhaltigkeit

In ihrer dritten Lektion über englischsprachige Musik beschäftigen sich „Die Toten Hosen“ mit der Mersey Sound-Ära im Liverpool der 1960er Jahre. Zu Beginn der Dekade gab es dort weit über 300 Bands, die in den Tanzlokalen diesen neuartigen Sound spielten, Die Düsseldorfer Combo dreht Songs berühmter und auch weniger bekannter Bands durch den „Punk-Wolf“. Das Ergebnis ist eine flotte, kurzweilige Angelegenheit.

Und die Versionen der „Toten Hosen“ sind gar nicht so weit weg von den Originalen weg. Allerdings sind die 15 Songs nichts weiter als eine kleine Fingerübung, die keinen nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Für Partys durchaus geeignet, ein musikalisches Ausrufezeichen jedoch sicher nicht.

Das Ergebnis ist ein schnelles Album mit Hits und Raritäten von The Searchers, Gerry and the Pacemakers, Rory Storm and the Hurricanes, The Swinging Blue Jeans und vielen anderen Vertretern dieser Szene. Und als Schlusspunkt gibt’s den Schmachtfetzen „Ferry Cross The Mersey“. „Die Toten Hosen“ interpretieren die Songs im Stile ihrer Vorbilder: Kräftig nach vorne peitschend, ohne viel Schnickschnack und mit einem Schuss Lässigkeit.

Das kann man ja mal machen, muss man aber nicht. Zumal: Nachdem die Düsseldorfer Combo auf „Alles ohne Strom“ ihre eigenen Stücke gecovert hat, widmet sie sich nun also der Beat-Ära. Neue Songs Fehlanzeige. Und das in einer schwierigen Zeit, die geradezu nach einem musikalischen Statement der bislang in Ehren gealterten Punks schreit.

Campino scheint es wichtiger zu sein, dass er englischer Meister geworden ist. Dass er sich dabei in einem Land vergnügt, das neben Donald Trump mit Boris Johnson einen der kauzigsten Politiker an der Spitze des Landes hat, scheint ihn wenig zu interessieren.

In Deutschland ist ebenfalls das Klima härter geworden. Und von den „Toten Hosen“ gibt’s „Needles and Pins“. Es wird Zeit sich wieder mal zu Wort zu melden und ein musikalisches Ausrufezeichen zu setzen, den Finger in so manche gesellschaftliche Wunde zu legen. Wenn man wissen will, wie das funktioniert, sollte man mal in „3D“ von „Dritte Wahl“ reinhören. Also: Die Lage der Nation und der Welt reflektieren und forsch ans Werk.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.11.2020