SPD und Grüne kritisieren in Offenem Brief Mannheim und NTM

Immer wieder hört man die Fragen, von Bürgerinnen und Bürgern, vor allem aber natürlich auch von freien Kunstschaffenden: Was machen die rund 500 Mitarbeiter im Nationaltheater eigentlich zurzeit den ganzen Tag? Eine Mail mit den relevanten Fragen zum Thema ist von dieser Redaktion just am vergangenen Donnerstagvormittag an das Haus am Mannheimer Goetheplatz geschickt worden. Da melden sich am

...