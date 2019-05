Spektakel als Qualität

Kreisch, Bumm, Bang: Comics sind oftmals schrill und überzeichnet – was aus Sicht des Gießener Kultursoziologen Jörn Ahrens ihre Kompetenz ausmacht. „Man kann Comics begreifen als ein Stück der Massenkultur und des Spektakels“, sagt der Wissenschaftler, der eine neue Studie zu dem Genre vorgelegt hat. Das sei aber nicht trivial oder primitiv. „Der Comic ist ein Medium, das unterhalten will. Aber er findet Drehs, das so zu wenden, dass eine sehr anspruchsvolle Ebene sowohl ästhetisch als auch in der Erzählung entsteht.“

Der Professor für Kultursoziologie an der Uni Gießen hat sich in seiner Untersuchung insbesondere der Darstellung von Gewalt im Comic gewidmet. Der zumindest früher häufig vorgebrachte Vorwurf sei: „Comics verrohen, machen gewalttätig, lösen Aggressionen aus, weil sie Bilder präsentieren, die ungefiltert Gewalt zeigen. Ich argumentiere dagegen.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019