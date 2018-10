Spektakulär und gigantisch

Die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena wird am 16., 17. und 18. November samt umliegender Außenbereiche in Düsseldorf zum gigantischen Club-Areal mit 20 Floors und über 100 der besten Acts der elektronischen Musikszene.

Die BigCityBeats World Club Dome (WCD) Winter Edition wird das Club-Wochenende des Jahres mit einem der spektakulärsten Line Ups des gesamten Winters. Kürzlich hat Hardwell eine Auszeit von seinen Tourterminen bis auf unbestimmte Zeit verkündet. Das betrifft auch die Winter Edition vom BigCityBeats World Club Dome in Düsseldorf.

Hochkarätiges Line up

Umso mehr freuen sich die Veranstalter, mit Sebastian Ingrosso ein Mitglied der Swedish House Mafia für den Opening Tag der BigCityBeats WCD Winter Edition in Düsseldorf verkünden zu können, der das Line Up um Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, The Chainsmokers, The Black Eyed Peas, Don Diablo, Gestört aber GeiL, Lost Frequencies, Nervo, Robin Schulz, Sigma, Le Shuuk, Lucas & Steve, Alle Farben, Alan Fitzpatrick, Zatox, Arado, Ask me, Chocolate Puma, CMC$, CamelPhat, Nic Fanciulli, Code Black, die Drunken Masters, ESKEI83, Moksi, Pretty Pink, Steve Norton und viele andere bereichert.

Tickets für die erste Drei-Tage-Edition der BigCityBeats World Club Dome Winter Edition gibt es unter http://www.worldclubdome.com im Internet.

Die FN verlosen drei mal zwei Full- Weekend-Pässe. Wer kostenlosen Eintritt zum WCD haben möchte, schreibt einfach eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „WCD“ schreiben, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Freitag, 12. Oktober. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

