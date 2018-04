Sphärische Klänge voller Dramatik

Anzeige

Die Band-Herkunftsangabe „aus Manchester“ wird vielen Musikfans einen nostalgischen Glanz in die Augen zaubern: Man denkt an New Order, The Smiths, an das spätere Erwachen der Rave-Kultur und der „Madchester“-Bewegung mit Vertretern wie den Happy Mondays und den Stones Roses. Das Pianotrio GoGo Penguin stammt gleichfalls aus der englischen Industriestadt und sorgt dafür, dass man sich stellenweise aus einem Enjoy-Jazz-Summer-Konzert im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus in eine Rave-Veranstaltung im legendären Manchester-Club „The Haçienda“ versetzt wähnen darf. Nicht kraft der Nostalgie, sondern durch eine umwerfend hitzig-hypnotische, vollständig im Moment der Live-Erzeugung verankerte Soundschöpfung.

Verschiedenste Versatzstücke

Pianist Chris Illingworth, Kontrabassist Nick Blacka und Schlagzeuger Rob Turner haben im Februar auf dem feinen Blue-Note-Label ihr jüngstes Album „A Humdrum Star“ veröffentlicht, das beim Auftritt im unbestuhlten, fast bis zum Anschlag gefüllten Saal im Fokus steht. „Humdrum“ bedeutet übersetzt „eintönig“ – das mag dem Humor der Briten geschuldet sein, aber es ließe sich auch als Verweis auf das Strukturkonzept wiederkehrender Muster lesen, mit dem die Akustik-Electronica-Jazzer ihren Stücken eine soghafte Wirkung verleihen.

So finden sich im Fluss der vom Piano majestätisch gezogenen Melodie-Bugwellen repetitive Elemente wie man sie etwa aus der Minimal Music kennt. Angetrieben wird diese Musik von einem ungeheuer dichten Groove, der bei genauerer Analyse aus einer Mechanik von irrwitzig verzahnten, schlicht atemberaubend gespielten Bass- und Schlagzeug-Komponenten besteht. Es finden sich Ambient-, House und Trance-Versatzstücke, dem Techno entlehnte Gipfelstürmer-Sequenzen, und auch in den ruhigeren, sphärischen Momenten zeichnen sich GoGo Penguin durch ein hohes Maß an packender Dramatik aus. Live sind diese hervorragenden Instrumentalisten ein echtes Ereignis.