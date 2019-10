Spiel mit Sein und Schein

Die Schreibblockade ist das Schlimmste was es gibt – für alle Autoren und Schreiber, die mit kreativen Texten ihrer künstlerischen Berufung folgen und/oder ihren Lebensunterhalt verdienen. Eine, die von dieser gar nicht seltenen Krankheit beeinträchtigt ist, ist die Dramatikerin Lucie Arnaud.

Wie sie aus diesem Zustand kreativer Erschöpfung herausfindet, ist das Thema der geistreichen Komödie „Alles was sie wollen“. Das Sommerhäuser Torturmtheater hat das Erfolgsstück des französischen Autorenduos Mattieu Delaporte und Alexandre de la Patellière ein Jahr nach der deutschsprachigen Erstaufführung in Göttingen jetzt in der feinen Inszenierung von Oliver Zimmer als letzte Produktion der Spielzeit herausgebracht.

Jahrelang konnte Lucie Arnaud aus den schrecklichen Erfahrungen ihres Lebens das beste Material für erfolgreiche Theaterstücke gewinnen. Doch jetzt ist sie glücklich verheiratet, sie findet ihr Leben nicht mehr interessant und der Stoff für neue Stücke geht ihr aus. Dabei ist in drei Monaten die Premiere ihres neuen Stückes angekündigt, für die sich ihr Nachbar sogar schon Karten besorgt hat. Und sie hat noch keine einzige Zeile davon zu Papier gebracht…

Thomas, ihr neuer Nachbar, hat die rettende Idee. Eine Lüge muss her, sie soll ihrem Mann einen Liebhaber vortäuschen, um dem Beziehungsleben – und damit dem auf Lebenserfahrung basierenden Schreibprozess – neuen Schwung zu verleihen. Und damit nimmt das Stück so richtig Fahrt auf. Trickreich verstricken sich Lucie und Thomas in ein Labyrinth aus Sehnsüchten und Emotionen, die sich sogleich gespiegelt finden in den Szenen des im Entstehen befindlichen Stückes, das Lucie plötzlich befreit vorantreiben kann.

Grandios lassen Delaporte und de la Patellière ihre beiden Figuren zwischen den Handlungsebenen pendeln, verknüpfen Lebenswirklichkeit und Stück zu einem kurzweiligen und höchst vergnüglichen Spiel im Spiel, wie es nur das Theater vermag. Das gelingt in Sommerhausen deshalb außerordentlich gut, weil Regisseur Oliver Zimmer mit Silvia Ferstl und Axel Brauch zwei tolle junge Darsteller einsetzen kann, die das Stück in bester TTT-Tradition zu einem perfekten Schauspielerabend machen. Wie die beiden ihre Figuren zeichnen, wie sie sich ganz behutsam einander annähern, wie sie vorsichtig mimisch und stimmlich Zwischentöne zum Klingen und wie sie die kunstvollen dialogischen Wortkaskaden zum Funkeln bringen, das ist höchste Kunst.

Locker und zugleich hoch konzentriert zaubern sie den Esprit der mit spitzer Zunge und scharfem Florett geführten Wortgefechte in das von Hausherrin Angelika Relin sparsam und liebevoll ausgestattete Bühnenbild. Ganz langsam, zunächst in minimalen Veränderungen in Gestik und Mimik, dann auch in den geistreichen und witzigen Wortwechseln, nähern sich die beiden reichlich unterschiedlichen Charaktere einander an. Torturmtheater-Debütantin Silvia Ferstl entwickelt ihre Lucie von der schnippischen und leicht aggressiven Autorin zur gewieften Taktikerin, die sich immer tiefer in das mit einer kleinen Notlüge startende Beziehungskarussell.

Axel Brauch zeigt seinen Thomas als immer verständigen, emotional ausgeglichenen und ausgleichenden Ruhepol, dessen anfängliche Hilfsbereitschaft ganz allmählich und unscheinbar in sich immer weiter vertiefender Zuneigung wandelt. Als er sich aber plötzlich in der Hauptfigur des neuen Stückes von Lucie wiedererkennt, geht ihm die Transformation von gelebten Leben in Bühnenkunst zu weit. Er bricht den Kontakt zu seiner Nachbarin ab, erst am Premierenabend begegnen sie sich wieder.

Geschickt, mit minimalen Änderungen im Aussehen, wechselt Regisseur Oliver Zimmer, der regelmäßig in Sommerhausen inszeniert und dort auch schon das vorherige Stück des Autorenduos, „Das Abschiedsdinner“, herausgebracht hat, die Spielebenen. Er macht „Alles was sie wollen“ zu einem kleinen Fest des Theaters, des Spiels mit Sein und Schein, zu einem dichten Abend mit feiner Sprache, gekrönt von einem harmonischen und tollen Darstellerpaar. Unbedingt sehenswert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019