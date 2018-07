Spiel zwischen Parodie und Wirklichkeit

Anzeige

Ursprünglich war es die erfolgreichste deutsche Filmkomödie des Jahres 1994, bei der Sönke Wortmann Regie geführt und in der Til Schweiger – dem damit der Durchbruch gelang – und Katja Riemann die Hauptrollen gespielt haben. Das Drehbuch des Regisseurs fußte auf dem gleichnamigen Comic „Der bewegte Mann“ und dem Nachfolgeband „Pretty Baby“ des Zeichners Ralf König.

Sechs Vorstellungen

Aus dem Stoff machten der Komponist und Librettist Christian Gundlach sowie der Schauspieler und Regisseur Craig Simmons ein den Filmtitel „Der bewegte Mann“ tragendes Musical. Vor einem knappen Jahr wurde dieses Werk, als Produktion das Altonaer Theaters in Zusammenarbeit mit Stege Entertainment, im Thalia Theater in Hamburg uraufgeführt.

Jetzt ist diese Inszenierung von Harald Weiler in sechs Vorstellungen bei den Burgfestspielen Jagsthausen zu sehen. Dabei sind die zwei Hauptrollen mit denselben Darstellern wie bei der Uraufführung besetzt. Alles dreht sich bei diesem Stück um Sex, und zwar in seinen verschiedenen Ausgestaltungen. Axel ist mit Dora liiert, aber ihr nicht treu. Sie erwischt ihn mit einer anderen Frau im Bett der gemeinsamen Wohnung und wirft ihn hinaus. Auf der Suche nach einer Bleibe gerät er an den homosexuellen Norbert, der ihm Unterschlupf bietet und dem er rät, heterosexuell zu werden, was er selbst schon ist.