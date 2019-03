Spießigkeit überboten

Titel bedeuten alles in der Kleinstadt Krähwinkel – je länger, desto besser. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Bürgermeister Staar (Eddie Irle) und seine Mutter, Frau Untersteuereinnehmerin Staar (Ragna Pitoll), die Tochter des Hauses Sabine (Constanza Dohmen) am liebsten mit Herrn Bau-, Berg- und Weginspektorssubstitut Sperling (Ludwig Thormann) vermählt sähen. Der ist allerdings ziemlich unangenehm, außerdem liebt Sabine den völlig titellosen Karl Olmers (Sascha Bilert), den sie bei ihrem einjährigen Aufenthalt in der Residenzstadt kennengelernt hat und der sie heiraten möchte. Die Familie, inklusive der Muhmen, Frau Oberfloß- und Fischmeisterin Brendel (Almut Henkel) und Frau Stadtakzisekassaschreiberin Morgenrot (Nico Türksever), von dieser Verbindung zu überzeugen, ist alles andere als leicht.

Die szenische Lesung des Lustspiels „Die deutschen Kleinstädter“ von August von Kotzebue in der Werkhaus-Lobby fand im Rahmen der Tagung „Die Freiheit erdolcht!“ statt, die die Universitäten Heidelberg und Mannheim anlässlich des 200. Todestages des Dichters veranstalteten. Die Aufführung von Mitgliedern des NTM-Ensembles gemeinsam mit Laienschauspielern des Mannheimer Stadtensembles geriet außerordentlich unterhaltsam. Ein Bürgermeister, dessen Lebensleistung die geplante Vorführung einer seit neun Jahren einsitzenden Kuhdiebin am Pranger zu sein scheint, eine Großmutter, die sich von Sperlings Erbbestattung beeindrucken lässt, und ein Verehrer, der seiner Angebeteten Sonette schreibt: Platziert an opulenten Kaffeetischen und zwischen biederer Blumendekoration überboten sich die Darsteller regelrecht an Spießigkeit und sorgten damit für Lacher am Fließband. Eine Verbeugung vor dem zu Lebzeiten meistgespielten Dramatiker Kotzebue, der am 23. März 1819, von Karl Ludwig Sand als „Verräter des Vaterlandes“ in Mannheim ermordet wurde.

Unverhohlene Kritik an der damaligen Gesellschaft, die – angesichts der Gier nach Titeln und Vermögen, der Tratscherei und falschen Moral – vielleicht aktueller ist, als man dem heute meist eher mild belächelten Autor zuschreibt. kako

