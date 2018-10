Spiritualität als Weg

Endlich hat sich der Zuschauerraum des Theaters im Ludwigshafener Pfalzbau verdunkelt und bringt das angeregte Plaudern im Publikum schlagartig zum Verstummen. In gemessenen Schritten betreten die Sufi-Tänzer, Derwische genannt, die große Bühne. Und ein melancholischer Klang erfüllt den Raum, den die Flöte als Instrument bestimmt. Ganz langsam beginnen sich nun die Tänzer gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

Dann öffnet sich plötzlich der Bühnenraum in einem Licht aus verschiedenen Farben. Jetzt tanzen sechs Derwische in den speziellen weißen Gewändern, die zwischen dem Oberteil und dem sich tellerartig entfaltenden großen Rock ein schwarzes Band zeigen. Auf ihren Köpfen tragen sie eine Sikke, eine doppelwandig gefertigte beigefarbene Filzmütze.

Publikum huldigt dem Sheikh

Im Bühnenhintergrund öffnet eine Video-Projektion den Raum und den Blick ins Universum. Ein Himmel voller Sterne – Planeten kreisen um die Sonne, wie die Derwische um sich selbst. In der Rotation um die eigene Achse erschaffen die Sufis eine das All umfassende Vision und begegnen Gott im Umkreis. Eine Stimme aus dem Abseits spricht „Welcome to the Ottoman Sufi-Night“ (Willkommen zur Ottoman Sufi-Nacht). Und in diesem Moment betritt der Sheikh Bahauddin Adil die Bühne.

Er wird vom Publikum, das sich von den Stühlen erhoben hat, jubelnd und applaudierend begrüßt. Er ist Meister eines der ältesten Sufi-Orden und zeigt sich im Verlauf der Veranstaltung als offenherziger Sänger und Geschichtenerzähler mit einer gesunden Portion Humor.

Ludwigshafener Verein spielt mit

Ihm zur Seite steht Ayberk Efendi, Gründer des Ludwigshafener Sufi-Vereins Harmonie der Herzen, und mit ihm die vielen Musiker, Sänger und Tänzer seines Kulturverbundes. Als osmanische Mehter-Kapelle begleiten sie den Sheikh Bahauddin Adil, der das Publikum ins spirituelle Reich der Sufis entführt. Meditative Gesänge, die das Publikum immer wieder einladen, mitzusingen, werden von den kreisenden Derwischen gespiegelt. „Jeder hier ist auf der Suche nach Spiritualität“, wendet sich Sheikh Bahauddin Adil mit seiner mystischen Botschaft direkt an seine Zuhörer, „sie ist Ursprung und Quelle“, Und wer sich darauf mit Demut und Toleranz einlasse, könne dem Schöpfer begegnen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018