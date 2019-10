Sprach-Jongleur mit dem rollenden „R“

„Mondscheinsonate – als der Mondschein so nahte“, ob Beethoven diese Verbal-Komposition komisch gefunden hätte, wissen wir nicht. Fest steht hingegen: Willy Astor, der „Vers-Sager“ und „Silben-Fischer“ , begeistert im knallvollen Mannheimer Capitol mit seinem neuen Programm „Jäger des verlorenen Satzes – für Fortgeschrittene“. Der Franke mit dem rollenden „R“ ist nicht nur Sprach-Jongleur, sondern auch köstlicher Lied-Recycler. Was sich so locker vom Hocker anhört – beispielsweise die schräge Geschichte vom Abraham, der zum Betraham sagt „Ich würd gern a Cebraham “ – dürfte keineswegs einfach so aus dem Kopf gepurzelt sein, sondern reichlich Hirnschmalz erfordert haben.

Schnelle Wortwitze

Bei den irrwitzig schnellen Wortwitz-Kaskaden sind außerdem die Synapsen des Publikums gefordert, wenn dieses jeden „Salto verbale“ mitbekommen will : ob von der Gewerkschaft „Pferdi“ samt Hufgeplapper oder dem „logischen Garten“ als sprießender Zoo-Abkömmling. Dass sich der 58-Jährige an das „Reimheitsgebot“ direkt vom (Humor-)Erzeuger hält, macht den Abend authentisch. Um die Ecke denken und dabei kühn verknüpfen, darauf versteht sich Willy Astor. Und schon mutiert ein Doldenblütler zu einem Dildo: in dem köstlichen Lied „Hab’n Sie an Dill do?“. Klar, dass die angesungene schöne Nachbarin, die so gern in Pumps „liebstöckelt“, empört an eine Gurke denkt – allerdings nicht an jene für kräuterwürzigen Salat. Dass im Capitol vorwiegend texterprobte Fans sitzen, zeigt sich, als Astor seinen Lied-Klassiker von der Fleischwurstfachverkäuferin und ihrem Credo „I hob d Maschin scho butzt“ nicht in voller Länge vorträgt. Und schon ruft eine Frau aus dem Publikum: „Da fehlt eine Strophe!“

„Mir is’ so la la langweilig“ – das mag für Sprösslinge während der Autofahrt in die Ferien, aber keineswegs für die Zuschauer gelten. Im Gegenteil, die amüsieren sich im Zick-Zack-Kurs prächtig. Beim Finale präsentiert sich der Kabarettist von einer anderen „Saite“ und lässt mit wunderbarem Gitarrenspiel das fiktive Jules-Verne-Unterseeboot Nautilus auftauchen – wortlos. wam

