„Sprache ist für mich Musik und immer faszinierend“

Anzeige

Eigentlich sollte Ute Richter, seit 33 Jahren als Nachfolgerin von Gillis van Rappard Intendantin und Geschäftsführerin des Heidelberger Zimmertheaters, in dem sie seit einem halben Jahrhundert tätig ist, stolz auf ihre Leistung sein. Denn das Haus, das älteste deutsche Theater in privater Trägerschaft, steht „gut da“, wie man so schön sagt, hat es doch künstlerisch sehr viel zu bieten und bleibt über all die Jahre wirtschaftlich stabil. Doch die Prinzipalin wiegelt ab. Stolz? „Nein, Stolz ist ein so gewaltiges Wort. Worauf ich aber stolz bin, das ist unser Publikum, dem man einiges zumuten darf und das trotzdem mitgeht.“

Publikum ist ein eher abstrakter Begriff. Dessen Struktur hat sich in den letzten Jahren geändert, es kommen neben den treuen Stammkunden verstärkt auch junge Leute in das Haus in der Hauptstraße 118 mit 93 Sitzplätzen. Die Auslastung liegt bei deutlich über 90 Prozent, dennoch gibt es auch Anlass zum Grübeln. Der Politthriller „Komplize“ von Joe Sutton lief „nur“ zwei Monate und der gewohnte Kartenverkauf war enttäuschend.

Prinzipalin Ute Richter Ute Richter ist seit 1985 Intendantin des traditionsreichen Heidelberger Zimmertheaters in der Hauptstraße 118. Als Leiterin und leitende Regisseurin eines Privattheaters wird sie als Prinzipalin bezeichnet. Ute Richter hat für das mittlerweile älteste Privattheater Deutschlands 115 Inszenierungen erarbeitet. 2012 wurde ihr durch Ministerin Theresia Bauer die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehene Staufermedaille im Spiegelsaal des Heidelberger Palais Prinz Carl überreicht. Die Staufermedaille ist eine besondere, persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg. Sie wurde im Stauferjahr 1977 erstmals geprägt und herausgegeben. Das aktuelle Stück „Die Lüge“ von Florian Zeller hat morgen Premiere. Regie führt diesmal Christian Schulz. Karten gibt es telefonisch unter der Rufnummer 06221/2 10 69.

„Das Stück war mein erster finanzieller Flop“, denn vom Inhalt und der Umsetzung ist sie überzeugt: „Es war eines der interessantesten und gelungensten Stücke“, in dem die Intendantin und Bühnenbildnerin das verwirklichte, was ihr ganz wesentlich am Herzen liegt.