Spritzig-freche Aufführung

„Wer zahlt, schafft an“ oder „Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik“ sind zwei Sprichwörter, deren Konsequenzen in der Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss eine junge Komponistin und ein Musiklehrer im Palais eines reichen und exzentrischen Wieners zu spüren bekommen. Im Mainfranken Theater Würzburg begeistert die schwungvolle Inszenierung von Dominique Horwitz, der den von Strauss und seinem Librettisten Hugo von Hofmannsthal ersonnenen Plot mit sensiblen Opernsängern auf der einen und derben Komödianten auf der anderen Seite spritzig-frech auf die Bühne zaubert.

Das Stück beginnt mit der Anweisung des finanzkräftigen, künstlerisch aber offenbar unbedarften Auftraggebers, eine Oper und ein derbes Tanzstück wegen des pünktlichen Beginns eines Feuerwerks nicht hintereinander, sondern gleichzeitig aufzuführen. Bis ins Mark erschüttert sieht die Komponistin ihr Erstlingswerk schon durch das nach der Oper geplante volkstümliche Bühnenstück auf den Müll geworfen. Die gleichzeitige Aufführung ihres anspruchsvollen Werks mit dem Auftritt einer Komödianten-Truppe in Buffo-Manier setzt nach ihrer Meinung der unausweichlichen Katastrophe noch die Krone auf. Da es nur bei einer gemeinsamen Aufführung Geld gibt, muss sie ohnmächtig mittragen, wie ihre Oper gekürzt und mit improvisierten Zugaben „angereichert“ wird.

Jeder der Mitwirkenden ist nur auf den eigenen Vorteil erpicht; eine einhundert Jahre nach der Uraufführung der zweiten Fassung der „Ariadne“ 1916 in Wien selbst heute noch eine nicht ganz ungewöhnliche Konstellation.

Der Zuschauer bekommt tiefe Einblick in das Seelenleben der Solisten, die Dominique Horwitz – offenbar ein Allround-Talent als Schauspieler, Sänger und Schriftsteller – intensiv nutzt, um hier seine Schwerpunkte zu setzen. 2013 führte er erstmals beim „Freischütz“ in Erfurt Regie. Im Vorspiel erwartet der Tenor (Daniel Magdal), dass nur die Arie der Primadonna gekürzt wird. Diese wiederum empört sich, neben einer Komödiantin wie Zerbinetta auftreten zu müssen. Immerhin gelingt es dem Musiklehrer (Kosma Ranuer), den skeptischen Solisten einzureden, dass ihre Einwände berücksichtigt werden und nur die Konkurrenz von Streichungen betroffen ist.

Farbenfrohe Zirkusmanege

Statt den Palast des reichen Wieners und eine Höhle an den wüsten Gestaden der Insel Naxos zu zeigen, lässt Ausstatter Pascal Seibicke im Vorspiel zwei altersschwache Nachkriegs-Wohnwagen auf einen mit fahlen Straßenlampen schummrig beleuchteten Freiplatz schieben. Nach der Pause, in der alle Besucher auf Wunsch des Dramaturgen Berthold Warnecke den Saal verlassen, überrascht er mit einer veritablen, farbenfroh ausgeleuchteten Zirkusmanege. Diese zwei sich ergänzenden Bilder machen als gelungenes Statement für eine längst überholte Unterscheidung zwischen einer Hoch- und Trivialkultur viel Sinn.

Hin- und hergerissen zwischen ihren Vorstellungen von einer ernsten Oper und den Ängsten vor brotloser Kunst begeistert Marzia Marzo als Komponistin mit einem tiefgründigen Mezzosopran; nicht nur stimmlich weiß sie ihre Verzweiflung auszudrücken. Da sie sich von der kess-frivolen Zerbinetta angezogen fühlt, bezirzt sie die sich bis dahin am Rande eines Selbstmords wähnende Komponistin. Von zierlicher Statur doch umso energiegeladener füllt Akiho Tsujii die Rolle der Zerbinetta mit ihrem glasklaren Sopran aus und gefällt mit ihrem raffinierten Spiel mit der Männer- und Frauenwelt.

Als Sprachrohr seines Herrn spielt Georg Zeies den Haushofmeister, der in einer Sprechrolle mit unnachahmlicher Arroganz den Künstlern das Programm diktiert. Doch wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn nicht Zerbinetta die Komponistin mit ihren Verführungskünsten zu den notwendigen Kürzungen ihrer Oper hätte überreden können. Nach ihrer wahnwitzigen Koloratur-Arie hält es den Haushofmeister nicht mehr auf seinem Platz im Parkett und das Publikum jubelt mit ihm.

Mut zur Verkleidung

Im krassen Gegensatz zur optisch tristen Vorspiel-Szenerie wird nach der Pause die Fantasie-Welt des Zirkus „Tatarus“ mit Gauklern, Tänzern und siamesischen Zwillingen aufgeboten. Eher eine Gegenwelt zum mythologischen Tartarus, dem tief unter dem Hades liegenden Gefängnis der Titanengötter in Homers „Ilias“. Den ersten Jubel heimst GMD Enrico Calesso ein, als er mit weißem Zylinder, blonder Perücke und einem rot glitzernden Frack als Zirkusdirektor sein hinter der kreisrunden Manege platziertes Philharmonisches Orchester aufspielen lässt. Der Mut zur Verkleidung wird nur noch durch sein Können übertroffen, musikalisch alles im Griff zu haben, obwohl permanent hinter seinem Rücken gesungen wird. Das Orchester setzt in kleinerer Besetzung plastische Impulse für die Sänger und lässt die vielschichtige Musik von Strauss nicht ins Pathetische abdriften.

Scheinbar spielend leicht gelingt Ilia Papandreou der Wechsel von der herrischen Primadonna zur tieftraurigen Ariadne, die in ihrer festlich-weißen Ballgarderobe gedankenverloren und seltsam entrückt vom zirzensischen Geschehen in der bunten Manege in ihrer Gedankenwelt verhaftet bleibt. Kein Wunder also, dass es weder den sängerisch erstklassig besetzten Rollen der Nymphen Najade (Silke Evers), Dryade (Anneka Ulmer) und dem Echo (Barbara Schöller) gelingt, die tieftraurige Ariadne mit Frohsinn aufzuheitern.

Für Erheiterung gesorgt

Die gleichen Misserfolge verbucht die Commedia dell’arte-Truppe von Zerbinetta mit Daniel Fiolka als Harlekin, Yong Bae Shin als Scaramuccio, Igor Tsarkov als Truffaldin und Roberto Ortiz als Brighella. Mit Strapsen an stämmigen Beinen und Perücken in knalligen Farben sorgt das Quartett darstellerisch für viel Erheiterung, singt unverkrampft ohne Fehl und Tadel, bleibt aber im Schatten der – echten – Frauenrollen. Mathew Habib bringt als wuseliger Tanzmeister immer wieder in Erinnerung, dass gekonnte Improvisation an diesem Abend Trumpf ist.

Die Würzburger Inszenierung lässt in einem wohltuenden Rhythmus den Pendel zwischen Schauspiel- und Opernelementen ausschlagen. Im vollen Haus wurden alle Mitwirkenden mit vielen Bravorufen und anhaltendem Beifall für die erfrischend unkonventionelle Aufführung gefeiert. ferö

