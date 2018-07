Sprudelndes, tödliches Leben

Anzeige

„Zu Hause – wo?“, fragt der Architekt und Schriftsteller Paul Neuhaus, Hauptfigur in „Heimkehr nach Fukushima“ des Schweizer Autors Adolf Muschg, als er desorientiert auf einer Tatamimatte im Hotel „Eisvogel“ nahe dem Kernkraftwerk Fukushima I erwacht.

Die Ruhe und Idylle der Pension, eingebettet in die immer noch traumhaft malerische Landschaft der „Glücksinsel“ (so die deutsche Übersetzung des japanischen Wortes Fukushima), schneiden sich scharf mit der von Muschg so plastisch geschilderten Realität der Sperrzone: üppiges, giftiges Grün, sprudelndes, tödliches, kontaminiertes Leben. Fukushima, einstige Kornkammer Japans, ist noch fruchtbar, die Erzeugnisse aus der Sperrzone sind jedoch giftig. Der Schweizer Schriftsteller zeichnet ein eindrückliches Bild des „japanischen Kunstwerk(s) der Verzweiflung“, das – für den nie dort gewesen Leser – surreal, unbegreiflich bleibt.

Schriftsteller mit vielfältigem Werk Der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg wurde 1934 in Zürich geboren. 1959 promovierte er an der Universität Zürich mit einer Dissertation über Ernst Barlachs Dichtungen. Der 84-Jährige unterrichtete an zahlreichen Hochschulen, unter anderem an der International Christian University Tokyo. Er war auch Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und Präsident der Akademie der Künste in Berlin. Muschg erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter der Hermann-Hesse-Preis, der Georg-Büchner-Preis und der Grand Prix de Littérature der Schweiz. Sein umfangreiches Werk umfasst Erzählungen wie „Der weiße Freitag“, Romane wie „Kinderhochzeit“, Essays, Hör- und Fernsehspiele sowie Dramen. Sein neuer Roman: „Heimkehr nach Fukushima“. Verlag C. H. Beck, München. 245 Seiten, 22 Euro.

In dieser unwirklichen Welt, die die Wirklichkeit 2011 so drastisch zu spüren bekam, spielt Paul Neuhaus’ persönliches Märchen. Er findet seine Heimat dort, wo so viele Menschen ihre durch die atomare Katastrophe verloren haben. Anlass für die Reise in das verstrahlte Gebiet ist eine Einladung seiner japanischen Freunde Ken-Ichi und Mitsuko Tenma sowie des Bürgermeisters Seizo, der in seinem verlassenem Dorf eine Künstlerkolonie im Stile des Monte Verità ansiedeln will.