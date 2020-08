Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter des Badischen Staatstheaters eingeleitet. Nach Angaben eines Sprechers der Behörde vom Dienstag besteht demnach der Verdacht, dass der Mann pornografische Schriften verbreitet hat. Es gebe hierfür einen hinreichenden Anfangsverdacht. Bisher wisse man von einem Geschädigten. Auch die „Badischen Neuesten Nachrichten“ hatten berichtet.

Beschuldigungen eines Instagram-Nutzers hatten den Stein ins Rollen gebracht: Er hatte dem früheren Theatermitarbeiter Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Dem Mitarbeiter war daraufhin wenig später gekündigt worden.

Versuchte Nötigung?

Der Mitarbeiter hatte davor seinerseits Anzeige erstattet gegen den Verfasser der Instagram-Einträge. Gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft deshalb seit einigen Wochen wegen des Verdachts der versuchten Nötigung. „Die Ermittlungen dauern noch an.“

Das Badische Staatstheater war in den vergangenen Wochen auch wegen Vorwürfen gegen den Führungsstil des amtierenden Intendanten Peter Spuhler, ehemals Intendant in Heidelberg, in Schwierigkeiten geraten. Mitte Juli hatte daraufhin der Verwaltungsrat des Theaters, darunter auch Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) als Vorsitzende und ihr Stellvertreter, der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung des Arbeitsklimas beschlossen.

