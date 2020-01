Staatsoper Prag wieder eröffnet

Nach knapp dreijähriger Renovierung wird die Staatsoper in Prag an diesem Sonntag wiedereröffnet. Zu einem Konzert werden der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis, Ungarns Regierungschef Viktor Orban und geladene Gäste erwartet. Die tschechische Regisseurin Alice Nellis und der deutsche Dirigent Karl-Heinz Steffens (Bild) – von 2009 bis 2018 Generalmusikdirektor der Deutschen Staatsphilharmonie in Ludwigshafen – führen mit ausgewählten Opernarien durch die Geschichte des Hauses. Zu hören sein werden unter anderem Passagen aus Richard Wagners „Tannhäuser“, Leos Janaceks „Jenufa“ und Hans Krasas „Verlobung im Traum“.

Sanierung für 51 Millionen Euro

Die Bühne war am 5. Januar 1888, vor genau 132 Jahren, als Neues Deutsches Theater eröffnet worden. Nach der Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Haus in Smetana-Theater umbenannt. Seit 1992 firmiert die Bühne als Staatsoper Prag, gehört aber seit sieben Jahren organisatorisch zum tschechischen Nationaltheater. Die Generalsanierung kostete knapp 51 Millionen Euro.

Deutschland wird bei der Eröffnung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters vertreten. „In der Prager Staatsoper sind die deutsche, tschechische und europäische Kulturgeschichte eng miteinander verflochten“, erklärte die 57-Jährige.

Karl-Heinz Steffens ist seit August unter dem norwegischen Operndirektor Per Boye Hansen Musikdirektor der Staatsoper Prag. Die mehr als 1000 Sitzplätze unweit des zentralen Wenzelsplatzes verfügen neu über individuell einstellbare Untertitel-Displays. Das Opernhaus besticht durch seine kunstvolle Inneneinrichtung und die ausgezeichnete Akustik. Als ein Höhepunkt gilt der neue Bühnenvorhang, eine Nachbildung des in den Kriegswirren verlorenen Originalwerks des österreichischen Malers Eduard Veith (1858-1925) anhand von zeitgenössischen Fotografien. dpa (Bild: Wildhirt)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020