Staatsoper spielt wieder

Die Wiener Staatsoper war wegen Corona mehrere Wochen geschlossen. © dpa

Die Wiener Staatsoper plant noch in diesem Monat erste Konzerte nach der Corona-Pause. Nach mehreren Wochen Stillstand stehen bis Ende Juni 14 Konzerte für jeweils 100 Besucher auf dem Programm, teilte das Opernhaus am Mittwoch mit. Alle Konzerte werden zudem als Livestream kostenfrei übertragen. Das Opernhaus verfügt eigentlich über 1709 Sitz- und 567 Stehplätze. Geplant sind eine Reihe von klavierbegleiteten Lieder- und Arienabenden im Großen Haus. Gestaltet werden sollen die sowohl von Ensemblemitgliedern als auch von Gastsolisten. Den Auftakt macht am Montag ein Liederabend des österreichischen Opernsängers Günther Groissböck. Tickets kosten zwischen 36 und 100 Euro. Aus Sicherheitsgründen werden ausschließlich Einzel-Sitzplätze im Parkett angeboten. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.06.2020