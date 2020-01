Staatssekretärin kritisiert Handke

Österreichs neue Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hat sich kritisch zur Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke geäußert. „Die Entscheidung für den Nobelpreis an Peter Handke konnte ich nicht wirklich nachvollziehen“, sagte sie dem „Standard“. „Ich habe früher einiges von ihm gelesen, hat mir auch sehr gut gefallen, aber diese Art, sich zu politischen Themen zu äußern, wo zigtausenden Menschen großes Leid zugefügt wurde – das habe ich nicht verstanden“. Sie spiele auf seine Rede auf der Beerdigung des jugoslawischen Politikers Slobodan Milosevic 2006 an. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020