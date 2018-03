Stabat Mater wird aufgeführt

Anzeige

Die Dommusik Würzburg präsentiert am Samstag, 24. März, ab 19 Uhr im Kiliansdom Joseph Haydns berühmtes Werk Stabat Mater zusammen mit der Kantate „Himmelskönig, sei willkommen“ BWV 182 und der Motette „Ich lasse dich nicht“, BWV 159 von Johann Sebastian Bach in einem klangvollen Passionskonzert.

Das sakrale Werk Stabat Mater entstand kurze Zeit, nachdem Haydn im Dienste des Fürsten Esterházy zum Ersten Kapellmeister befördert worden war, denn sein Vorgänger in diesem Posten, Gregor Joseph Werner, behielt geistliche Kompositionen allein sich selbst vor. Gelobt durch die Worte des damaligen führenden Komponisten Johann Adolf Hasse, wurde das Stück ein Jahr später in Wien uraufgeführt.

Auch Bachs Kantate „Himmelskönig, sei willkommen“ ist sein erstes Werk in einer neuen Position: als Konzertmeister am Hof in Weimar verpflichtete er sich zur monatlichen Komposition einer neuen Kantate. Dieses Werk stammt also ursprünglich aus jener Zeit, Bach nahm es dann jedoch später in Leipzig in seinen Kantatenzyklus auf und passte sie den Gegebenheiten vor Ort an. Diese erste Leipziger Fassung von 1724 wird im Würzburger Dom erklingen. Unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Schmid musiziert der Kammerchor am Würzburger Dom gemeinsam mit den hochkarätigen Gesangssolisten Maria Bernius (Sopran), Nora Steuerwald (Alt), Andreas Weller (Tenor) und Florian Götz (Bass) und dem Orchester auf historischen Instrumenten La Banda.