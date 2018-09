Stadionrock mit leisen Zwischentönen

Einen so geschickten Eröffnungszug erlebt man selten: Bevor der Star des Abends, Sänger Rea Garvey, sich seiner Aufgabe widmet, das Publikum im Mannheimer Rosengarten mit vollem Band-Sound und avancierten Show-Effekten in Begeisterung zu versetzen, gelingt dies auch seinem Landsmann Ryan Sheridan – auf einer kleinen, am anderen Ende des Saals in Stellung gebrachten Bühne und mit minimalen

...