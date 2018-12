Stadt der Liebe und des Begehrens

Noch einmal überrascht der 1939 in Bielefeld geborene, in Bad Godesberg bei Bonn lebende Schriftsteller Jan Turovski mit einem Buch, dem furiosen Liebesroman „Madame Bourgin“. Dabei wendet er sich der Geschichte von Paris und seiner eigenen Lebensgeschichte zu, denn Studienaufenthalte führten ihn in die französische Hauptstadt. Fotos am Ende des Bandes zeigen Turovski in einem Studentenzimmer, wo er Ende der 1960er Jahre wohnte.

Den jungen Ich-Erzähler Alexandre beschäftigen vor allem die Frauen, die er verführt oder von denen er verführt wird – das ist nie ganz eindeutig. Unumwunden gibt er zu, dass er sich „für die Geografie des weiblichen Körpers“ interessiere, weniger für Politik. In seinem Inneren sich selbst ein Fremder, flüchtet sich Alexandre in die Liebe.

Da ist zunächst die leidenschaftliche Marie-France, mit der er im steckengebliebenen Aufzug „zur Sache kommt“, während draußen die Studenten revoltieren. Dann Véronique, „die Kühle mit dem Dutt“. Hinzu gesellen sich Marie Bourgin, die Titelheldin oder das Dienstmädchen Chantal. Sobald er aber mit einer Frau zusammen ist, sinnt er auf Wege, ihr zu entkommen.

Detailreiche erotische Szenen

Der Literaturstudent lässt sich auf der Suche nach der Einen, „die man lieben kann, ohne auf Dauer enttäuscht zu sein“, treiben und spürt zugleich dem Klang von Paris nach, einer Stadt, die sich „am Morgen bräunlich erhebt, ihre graue Haut mit Geräuschen und altgoldenen Sonnenflecken tränkt“. Dann der Wendepunkt: All die Frauen, die seiner Fantasie und seinen Lieblingsbüchern entsprungen sind, „vermischen sich letztlich zu einer einzigen, lebendigen Person“, zu Dominique, mit Augen so blau „wie klare Musik hinter warm getöntem Glas“, die er heiratet.

Obwohl aus Sicht des jungen Ich-Erzählers geschrieben, fließt in jede Seite des Buchs die vielseitige Bildung des Autors ein. Sprachlich riskiert Turovski ungewöhnliche Bilder, variantenreich schildert er Liebesszenen, ersinnt Wörter erotisch-zärtlicher Verzückung und beeindruckt durch die Vieldeutigkeit seiner Erzählweise. Manches in „Madame Bourgin“ bleibt rätselhaft, umso faszinierender gerät die Lektüre.

