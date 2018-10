Stadt erinnert an Bauprojekt

Mit Sonderausstellungen in drei Museen will die Stadt Frankfurt zum bundesweiten Bauhaus-Jubiläum im kommenden Jahr an ihr einstiges Siedlungsprojekt „Neues Frankfurt“ erinnern. Geplant sind zudem Vorträge, Aufführungen und ein Symposium, teilte das Kulturdezernat mit. „Das Neue Frankfurt war viel mehr als nur ein städtebauliches Projekt. Die Künstler des Neuen Frankfurt leisteten Pionierarbeit auf verschiedensten Gebieten“, sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).

Das Museum Angewandte Kunst will vom 19. Januar bis zum 14. April zeigen, wie sich die Idee des „Neuen Frankfurt“ auf das Design der 1920er Jahre auswirkte. Vom 23. März bis zum 18. August zeigt das Deutsche Architekturmuseum eine Schau über die Bauten der Trabantenstadt.

Architekt Ernst May (1886-1970) war als Stadtbaurat zwischen 1925 und 1930 für viele Siedlungsprojekte verantwortlich. Unter ihm entstanden im „Neuen Frankfurt“ rund 15 000 Wohneinheiten. Die Anlagen zählen neben dem Bauhaus in Dessau und der Stuttgarter Weißenhofsiedlung zu den bedeutendsten Bauwerken der Weimarer Zeit. dpa

