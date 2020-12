Stadt gibt 50 000 Euro mehr für 2021

Der städtische Zuschuss für das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH), das 2021 zum 70. Mal stattfindet, soll um 50 000 Euro gegenüber 2020 erhöht werden. Das teilte die Stadt Mannheim am Mittwochabend mit. Diese einmalige Zuschusserhöhung sei im Kulturausschuss diskutiert und mehrheitlich zur Entscheidung an den Gemeinderat vorgeschlagen worden. Eine weitere Beratung findet am 8. Dezember im Hauptausschuss statt. Die Entscheidung trifft der Gemeinderat am 15. Dezember. „Die Jubiläumsausgabe des Internationalen Filmfestivals soll ein besonderes Highlight werden. Daher wäre die einmalige Zuschusserhöhung um 50 000 Euro ein klares Signal für die Zukunftssicherung dieser regionalen Kulturveranstaltung mit internationaler Strahlkraft“, so Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU). dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.12.2020