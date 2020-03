Stadt prüft jeden Termin

Während in der Schweiz und dem vom Coronavirus am stärksten betroffenen Italien flächendeckend Großveranstaltungen abgesagt werden oder Fußballspiele ohne Fans stattfinden, ist die Lage in Deutschland uneinheitlich, man könnte auch sagen willkürlich: Die Behörden in der Metropolregion sehen Absagen bis dato noch als unverhältnismäßig an. Ab welcher Dynamik die Lage konkret als riskant eingestuft wird, ist nicht zu erfahren. Für die Stadt Mannheim betont Sprecherin Désirée Leisner aber: „Jede Veranstaltung, die für die nächste Zeit bei uns angemeldet ist, wird individuell in einer Einzelfallbetrachtung geprüft und bewertet, entsprechend der Hinweise, die das Robert Koch Institut ausgegeben hat. Dies erfolgt dabei selbstverständlich immer unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit.“ Bundesweit sind bisher vorwiegend internationale Kontaktbörsen wie Messen betroffen, Konzerte nur in Einzelfällen. jpk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020