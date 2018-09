Stadt wird Erlebnisort

Mit der deutsch-ukrainischen Autorin Marjana Gaponenko und ihrem neuen Roman „Der Dorfgescheite“ beginnt am heutigen Donnerstag um 20 Uhr am Deutsch-Amerikanischen Institut der 4. Literaturherbst in der City Of Literature Heidelberg. Bereits zum vierten Mal findet das Festival statt, das vom Literaturnetz Heidelberg initiiert wurde. Das diesjährige Motto des viertägigen Festivals lautet „Lesen erleben“.

Lesungen für Kinder und Erwachsene, Vorträge, Performances, Buchvorstellungen, literarische Stadtspaziergänge und vieles mehr fänden in Bibliotheken, Cafés, Buchhandlungen, Galerien und unter freiem Himmel statt, wie der Verein mitteilt. Mit dabei ist auch das 2. Handschuhsheimer Krimifestival, das, veranstaltet von der Bücherstube an der Tiefburg, vom 21. bis 23. September in der Tiefburg stattfindet.

Ziel der Veranstalter ist es, mit den insgesamt mehr als 30 Einzelveranstaltungen des Literaturherbstes „die gesamte Stadt zum literarischen Erlebnisort werden zu lassen“, wie der Literaturherbst mitteilt. dms

Info: Mehr im Internet: literaturherbstheidelberg.de

