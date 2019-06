Stadtraum wird zur Bühne

Im Foyer des Jungen Nationaltheaters trifft das Publikum auf eine kleine Zeltstadt. Junge Leute haben es sich dort in Schlafsäcken bequem eingerichtet auf ihrem Stückchen Wohnraum. Am Boden kennzeichnen Linien den Raum jedes einzelnen Bewohners. Nach und nach erwachen die Schlafenden und erzählen Geschichten vom Wohnen in der Stadt. Wer wusste, dass in Berlin 85 Prozent der Einwohner zur Miete leben? Und wie viele Quadratmeter Wohnraum stehen einer Person oder Familie eigentlich zu? In raffiniert aufeinander abgestimmten Monologen berichtet die Gruppe über die Wohnsituation von Menschen in deutschen Großstädten. Gleichzeitig erfahren die Zuschauer auch etwas über die persönlichen Wünsche und Vorstellungen jedes Bewohners und wie sie ihre zukünftige Wohnsituation gestalten wollen.

Starke Rechercheleistung

„Investiert Euch!“ fordert die Produktion mit jugendlichen Schauspielern und unter Regie des aus Berlin stammenden Theater- und Performance-Künstlers Arthur Romanowski. Und weil die eigenen Interessen am besten draußen im öffentlichen Raum investiert werden sollten, nimmt die junge Schauspieltruppe das Publikum mit vor die Tür. Auf der Neckarpromenade zeigt sich die urbane Wohnkultur von ihrer markantesten Seite. Ausgestattet mit Sicherheitswesten und Helmen folgt das Publikum den dynamischen Spielern auf die Plätze zwischen den Hochhäusern der modernen Neckaruferbebauung aus den 1970er Jahren. Hier spielt das junge Ensemble auf einem fahrbaren Balkon, der ideale Sehnsuchtsort für ihre Visionen übers Wohnen. Dabei berichten sie von milliardenschweren Immobiliengeschäften ebenso wie von ihren WG-Träumen im obersten Geschoss des Hochhauses. Schnell wird klar, wer seinen Traum vom Wohnen verwirklichen will, muss sich selber in die Debatten um sozialverträglichen Wohnraum einbringen. Das haben die Schauspieler gemacht und dabei viel Recherche und Lust am Darstellen investiert. rah

