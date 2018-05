Ständiges Wiederholen

Anzeige

Kreislauf aus Arbeit und Müdigkeit

Wieder geraten die Bewegungen und der Text außer Kontrolle, wenn aus dem „Off“ die Befehle „falsch“oder „noch mal“ die Performerin zwingen, wieder und wieder von Neuem zu beginnen. Elisabeth Kaul choreographiert entlang der Dichtung von Friedrich Rückert und lässt sein „Du meine Seele“ schmerzvoll und mit überzeugender Wucht aus dem Mund der Strauchelnden fahren.

Nichtsdestotrotz ist aber auch eine Haltung, die den Sisyphos kennzeichnet – Camus’ absurden Helden der Wiederholung. „I would do it all over again“ (zu Deutsch etwa: Ich würde das alles noch einmal machen) nennt Rafael Valdivie so ganz im Camuschen Sinne sein Stück über den Kreislauf von Arbeit und Erschöpfung. Und selbst in „Salesperson of the year“ (Verkäufer des Jahres) von Miriam Markl streben die Akteure, auch wenn sie scheitern. Krenkels Skulptur bleibt die alleinige Konstante dieser an den Forderungen sich erschöpfenden Akteure. Und was sagt Camus dazu? „Man erkennt seinen Weg, wenn man die Wege aufdeckt, die sich von ihm entfernen.“

