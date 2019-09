Stahl-Tulpen in Paris

Jeff Koons’ Stahl- und Bronze-Kunstwerk „Bouquet of Tulips“. © dpa

Nach einem über zweijährigen Streit bekommt eine Riesenskulptur von Jeff Koons nun ihren Platz unweit der Champs-Élysées. Während der Installation der mehr als zehn Meter hohen und über 30 Tonnen schweren Skulptur, die eine Hand mit einem Tulpenstrauß darstellt, bleibt das Werk jedoch mit Kunststoffplanen verdeckt. Es soll Anfang Oktober offiziell eingeweiht werden.

Der 64-jährige US-Amerikaner hatte den Entwurf 2016 der Stadt Paris geschenkt im Gedenken an die Opfer der Attentate in Frankreich 2015 und 2016. Kulturschaffende liefen gegen die Errichtung der Plastik Sturm. Sie bemängelten den prominenten Standort auf dem Vorplatz zwischen zwei Museen für moderne und zeitgenössische Kunst im schicken 16. Arrondissement. Vor allem aber sahen sie in dem Geschenk einen kommerziellen Coup des amerikanischen Kunststars. Denn die auf über drei Millionen Euro geschätzten Herstellungskosten trägt nicht der Künstler, sondern eine Gruppe französischer und amerikanischer Sammler und Mäzene. dpa

