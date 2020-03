Stahlhofen: Naidoo schon vor einem Jahr bei den Söhnen ausgestiegen

Mannheim.Am Montagabend sorgte ein Online-Artikel auf mehreren Medienportalen für Verwirrung bei Söhne-Mannheims-Fans - mit dem Tenor und der Überschrift „Söhne Mannheims trennen sich von Xavier Naidoo“. Er bezieht sich im wesentlichen auf einen Facebook-Post, mit der sich die Band am Mittwoch von ihrem Gründer und seinem von vielen als rassistisch interpretierten Video distanzierte, das zuvor den Rauswurf des Mannheimers aus der Jury der RTL-Castingshow DSDS zur Folge hatte. Tatsächlich ist es umgekehrt: Naidoo hatte die Söhne von vornherein als offenes Projekt konzipiert, das im Idealfall auch ohne ihn funktioniert. Seit seinem ersten offiziellen Ausstieg 2012 ist er faktisch nur sporadisch Mitglied gewesen, kehrte 2015 für die Konzerte zum 20. Bandjubiläum und 2017 für die Platte „Mannheim“ mit seinem kontroversen „Marionetten“-Text sowie für die abschließende Tournee zurück.

Sein langjähriger Co-Frontmann Rolf Stahlhofen bestätigte dieser Redaktion seinen aktuellen Facebook-Beitrag, in dem er klarstellt: „Musikalisch hat sich Xavier schon vor mehr als einem Jahr von den Söhnen auf eigenen Wunsch getrennt (Aber was ist schon für ewig).“ Deshalb war bereits im Vorfeld des Söhne-Benefizkonzerts am 26. Dezember 2019 im Rosengarten klar, dass Naidoos Rolle teilweise von seinem Heidelberger Backgroundsänger Karim Amun übernommen wird, dem diese Redaktion in der Konzertbesprechung eine starke Leistung bescheinigte. Naidoos Auszeiten bei den Söhnen hatten bislang immer praktische Gründe, Fernsehverpflichtungen und Soloprojekte beziehungsweise die Arbeit mit Kool Savas im Duo Xavas. Menschliche, musikalische oder politische Differenzen spielten eher keine Rolle.

Das unterstreicht Stahlhofens wehmütig gehaltene weitere Stellungnahme: „Ich schätze Xavier, Ich liebe Ihn dafür, was er für die deutschsprachige Musik gemacht hat, was er mit Brothers Keepers auf den Weg gebracht hat. Es ist mir ein Freude, mit ihm, den Söhnen und ganz vielen anderen Rock gegen Rechts zu machen, fantastische Konzerte, Reisen und Gespräche und Diskussionen zu erleben.“ Dafür sei er sehr dankbar.

Es gebe aber auch Dinge, „die ich auf keinen Fall unterschreiben kann, nicht, wenn ich nicht dahinter stehen kann. Aber nach mehr als 20 Jahren, heißt das nicht, das ich mich vom Menschen Xavier distanziere“, entgegnet Stahlhofen auch Fans, die die Distanzierung der Söhne von Naidoo kritisieren. Angesichts der aktuellen Weltlage sei es ratsam, nicht noch mehr zu spalten.