Standardmotive kombiniert

Auch die heutige Folge des Rätsels ist einem Gemälde gewidmet und fragt nach dessen Titel. Sein Schöpfer ist einer der beiden namhaften bildenden Künstler, die aus Speyer stammen, und zwar der jüngere davon. Das gesuchte Bild ist Teil einer großen Ausstellung, die derzeit über die Region hinaus von sich reden macht, und der Künstler aus Speyer ist dabei mit mehreren Werken vertreten.

Das hat natürlich seinen guten Grund, denn der Künstler hat eine besondere Beziehung zu jenem anderen, bekannteren und einflussreicheren Künstler, dem die Ausstellung sich vor allem widmet. Dieser Franzose lehrte eine Zeit lang an einer privaten Kunstakademie, die seinen Namen trug, und der Künstler aus der Region kann nachgerade als deren Initiator und Organisator gelten. Er nahm auch selbst an den dortigen Kursen teil, gemeinsam übrigens mit einer Malerin, die dann seine Frau wurde. Als Schüler und Freund des berühmten Franzosen, der zu den wichtigsten Künstlern des 20. Jahrhunderts zählt, kann der Maler aus Speyer also gelten.

Das Gemälde, dessen Titel gesucht wird, kombiniert zwei Motive, die auch alleine den Gegenstand von Kunstwerken bilden können, ein fragmentierter Körper auf der einen Seite und dazu ein Haushaltsgegenstand, der normalerweise aus Glas oder Ton gefertigt ist und der auf dem Bild weiter vorne steht. Der Titel kombiniert die Wörter dafür und vermittelt sie durch die Präposition „mit“. Stilistisch entspricht das im Jahr 1908 entstandene Gemälde ziemlich genau jener Kunstströmung, die der erwähnte Franzose wenige Jahre zuvor mit weiteren Künstlern begründet hat und die als erste Kunstrevolution des 20. Jahrhunderts gilt (vor dem Kubismus).

Der Hintergrund ist flächig schraffiert, der Haushaltsgegenstand mit einem dekorativen Muster versehen. Beide Motive stehen auf einer Unterlage, die eine Tischdecke sein könnte und auf der auch Früchte liegen. Interessant ist die Farbgebung des hinteren Bildgegenstands, die ihn ziemlich lebendig wirken lässt. Wie also heißt das in Paris gemalte Gemälde, das einem privaten Sammler gehört? tog

