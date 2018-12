Stansfield kommt nach Ludwigshafen

Das BASF-Kulturprogramm 2018/2019 nimmt allmählich Formen an: Lisa Stansfield, der Soul-Star der 90er-Jahre, tritt am 19. November 2019 im Ludwigshafener Feierabendhaus auf. Nach offiziellen Angaben des Veranstalters präsentiert die „British Queen of White Soul“ Klassiker wie „All Around the World“ und Lieder aus ihrem Studioalbum „Deeper“. Und nicht nur sie: Auch der Jazz-Pianist Chilly Gonzales wird am 10. Dezember nächsten Jahres in den Räumen des Kultur- und Freizeithauses der BASF erwartet. Der kanadische Musiker, der seit einigen Jahren in Köln lebt, wird wie in seinem aktuellen Album „Solo Piano III“ klassische Instrumentalmusik bis Popsongs spielen. Die Indie-Folk-Band „The Gardener & The Tree“ kommt dagegen bereits am 5. April 2019 ins Kulturzentrum dasHaus nach Ludwigshafen. Tickets für die drei Konzerte sind unter www.basf.de/kultur sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. mica

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018