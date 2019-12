Star auf neuen Wegen

Jazz-Saxofonstar Joshua Redman, der bislang eher mit kleinen Ensembles aufgetreten ist, gibt 2020 zwei Konzerte mit der hr-Bigband des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Jim McNeely. Wie der Sender mitteilt, spielt Redman am Freitag, 17. Januar 2020, um 20 Uhr in der Centralstation in Darmstadt. Tags zuvor tritt er ebenfalls um 20 Uhr im hr-Sendesaal in Frankfurt, Bertramstraße 8, auf. Dieses Konzert wird live auf hr2-kultur übertragen.

Redman ist in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Publikumsliebling. Außerdem gehören zwei Musiker aus der Region zur hr-Bigband: der Weinheimer Tenorsaxofonist Steffen Weber und der Schriesheimer Baritonsaxofonist Rainer Heute. Der Trompeter Axel Schlosser studierte von 1997 bis 2001 an der Musikhochschule Mannheim und hat die hiesige Jazzszene mitgeprägt.

Für beide Auftritte gibt es nach Angaben des hr nur noch wenige Karten (Tickets für die Konzerte sind ab 24,90 Euro erhältlich unter Telefon 069/155 20 00 oder im Netz unter www.hr-ticketcenter.de). gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019