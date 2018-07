„Star Wars“-Thema lud zum Wandeln ein

Anzeige

Viel Bewährtes, aber auch einige Neuerungen erwarteten die Gäste der 48. Kreuzgangserenade in Kloster Bronnbach. Bewährt hat sich beim Wandelkonzert die Formation „Point of View“. Sie schafft es in jedem Jahr, den Spagat zwischen klassischer Musik und Variationen des Jazz hinzubekommen. Die Musiker um Klarinettist Matthias Ernst, Gitarrist Bernhard von der Goltz, Wolfgang Kriener am Kontrabass, Hubert Winter und seinem Saxofon, Richard Roblee an der Posaune und Martin Herrmann am Schlagzeug verstehen es unwiderstehlich, die verschiedenen Musikstile zu kombinieren und an jeder Station des Konzertes mit neuen Eindrücken zu verzaubern.

Abteigarten einbezogen

An fünf Stationen spielten sie ihre Musik, eine mehr als in den vergangenen Jahren. Erstmals dabei war der Abteigarten. Diese Station musste im letzten Jahr wegen schlechten Wetters ausfallen. In diesem Jahr war alles perfekt. Ein laue Sommernacht lud geradezu zum Flanieren in der weitläufigen Klosteranlage ein. Eigenbetriebsleiter Matthias Wagner diente dabei als „Fremdenführer“, geleitete er die vielen Besucher doch sicher von Station zu Station.

Der Beginn war klassisch im Innenhof des Kreuzgangs. Wo am Abend zuvor noch Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys begeistert hatten (wir berichteten), traten nun „Point of View“ auf.