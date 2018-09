Stargeiger Garrett spielt in Mannheim

Der Geiger David Garrett, der in seinen Interpretationen Klassik und Popularmusik verschmelzen lässt, tritt am 27. Mai 2019, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena auf. Die Tournee läuft unter dem Titel „Unlimited – Greatest Hits Tour 2019“, bei der Garrett mit seiner Band und der Neuen Philharmonie Frankfurt insgesamt 19 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben wird.

Die neuen und neu arrangierten Stücke werden ebenfalls Teil seines geplanten Best-Of-Albums, das im Oktober 2018 über Universal Music erscheinen soll, teilte der Mannheimer Veranstalter BB Promotion mit. Karten gibt es ab 40 Euro (zuzüglich Gebühren) unter der Rufnummer 01806/57 00 00, auf eventim.de, bb-promotion.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. lim

