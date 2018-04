Starke Dialoge mit Untertönen

Anzeige

Der Mann ist längst im Rentenalter, kann aber immer noch nicht von seinem Metzgerladen, der mehr schlecht als recht frequentiert wird, loslassen. Urlaub ist ein Fremdwort in seinem Leben. Dies erfährt Georgie, die dem in einer Bahnhofsstation sitzenden Mann „aus Versehen“ einen Kuss in den Nacken gibt, erst nach längeren Bemühungen, ihm etwas Persönliches zu entlocken. Sie selbst aber lügt anfangs gerne das Blaue vom Himmel herunter.

Geschickt räumt der Autor in seinen Dialogen Vorurteile aus dem Weg, wie etwa die vom älteren Herrn, der sich mit einer jüngeren Frau wieder jünger fühlen will.

Als sich der Zuhörer nach der ersten Kontaktaufnahme, bei der sich Alex sehr zurückhaltend und spröde gibt, langsam darauf einstellt, dass er auch seine Vorbehalte wegen des großen Altersunterschiedes ausblendet, kommt es nach einer gemeinsamen Nacht zum Eklat.

Denn Georgie räumt ein, sich ihm genähert und mit ihm geschlafen zu haben, um letztlich 5000 Dollar von ihm zu bekommen, um ihren in New Jersey lebenden Sohn zu suchen.

Gegensätze ziehen sich an

Doch vorher entwickelt sich eine sehr behutsame Annäherung zweier so unterschiedlicher Charaktere. Alex reagiert anfangs sehr abwartend auf das Interesse von Georgie an seiner Person.

Seine Reaktionen werden schon dadurch nachvollziehbar, dass bei ihm mit zunehmendem Alter sein Enthusiasmus und sein Interesse an neuen Dingen geschwunden sind.

Große Enttäuschung

So klammert er sich an den immer gleichen Tagesrhythmus und an Rituale. Georgie glaubt trotz ihrer Schicksalsschläge noch an das Leben; dieser Glaube überträgt sich auf den Älteren, der wiederum für Georgie mit seiner größeren Lebenserfahrung zum Rückhalt werden könnte.

Alex fühlt sich in der Beziehung inzwischen wohl und erzählt enthusiastisch von seiner Begeisterung für Musik aller Stilrichtungen.

Umso größer ist dann die Enttäuschung über Georgies Geständnis, und Alex verlässt sie.

Doch er taucht Wochen später wieder bei ihr auf und bietet ihr den gewünschten Geldbetrag mit der einzigen Bedingung, diesen für den Flug nach New Jersey und die Suche nach ihrem Sohn zu verwenden.

Überraschende Wendung

Hin- und hergerissen lehnt sie die Annahme des Geldes ab, doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung. Eberhard Peiker und Christina Theresa Motsch gelingt unter der behutsamen Regie von Beatrix Schwarzbach eine realistische Schilderung der Annäherung eines so ungleichen Paares, das sich auf rätselhafte Weise zu ergänzen und gegenseitig zu bereichern vermag.

Der Beifall der Premierenbesucher war immens.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018