Starke Familiengeschichten in Locarno

Locarno (dpa) - Die deutsche Regisseurin Sandra Nettelbeck hat auf dem Filmfestival Locarno ihren neuen Film «Was uns nicht umbringt» vorgestellt.

In der melancholische Komödie beleuchtet sie mit leisem Humor und philosophisch grundierten Dialogen den Alltag einer Reihe von nicht mehr jungen Menschen in einer Lebenskrise. Zentrale Figur ist ein von August Zirner pointiert gespielter Psychotherapeut.

In einem Pressegespräch sagte Nettelbeck («Bella Martha») am Freitag in Locarno, dass es für sie vor allem ein Film der Hoffnung sei, «der Hoffnung von uns allen, dass man sein Leben so gestalten kann, wie man es sich wünscht.» Sie ergänzte: «Das Wichtigste ist, dass man nichts bedauert. Und dazu ist es nie zu spät.»