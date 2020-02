Starke Frau, starke Band

Man kann ein Album nicht nach seinem Cover beurteilen. Die neue Platte der dänischen Jazzsängerin Sinne Eeg sieht bieder und betulich aus. Aber sie hört sich spektakulär an. Auf „We’ve Just Begun“ erweist sich die Skandinavierin als stimmstarke Vokalistin, ausgestattet mit jener Autorität, die nötig ist, um sich gegen eine 19-köpfige Big Band zu behaupten. Eeg tut mehr als das: Sie brilliert. Mit kraftvoller Phrasierung, bestechend klarer Intonation, wagemutigen Scat-Einlagen und rhythmischer Finesse. Die Dänin kann schnoddrig sein wie Diana Krall, exaltiert im Stil von Betty Carter und virtuos wie Dee Dee Bridgewater. Ihr zur Seite steht ein exzellentes Orchester: die Danish Radio Big Band, die das Repertoire aus Eigenkompositionen und Standards (etwa ein entfesseltes „My Favourite Things“) mit opulenter Klangfarbenpracht veredelt. Die Band besitzt aber auch viel rhythmische Verve, die fetzige Swing-Kracher und erdige Funk-Nummern in Fahrt bringt. Das ist traditionsverbundener moderner Jazz in Vollendung. Bleibt nur noch die Frage: Warum ist diese Ausnahmesängerin hierzulande, wo manche leichtgewichtige Diseusen aus dem hohen Norden so populär sind, kaum bekannt? Das Album erscheint an diesem Freitag. gespi

„We’ve just Begun“ (Stunt/in-akustik)

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020