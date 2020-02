Starke Frauen, Dämonen und eine Meerjungfrau

Schon im Vorfeld der Berlinale war Jury-Präsident Jeremy Irons ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Abschätzige Äußerungen über Frauen, Homosexuelle und Abtreibungen hatte man dem Briten vorgeworfen. Diesbezüglich zeigte sich der Oscar-Preisträger bei der Auftaktpressekonferenz bestens vorbereitet.

Noch ehe Fragen zu den Anschuldigungen gestellt werden konnten, konterte er in einem vorbereiteten Statement – denn „er wolle nicht, dass die Diskussion um seine Person vom Festival und seinen Filmen ablenke“.

Und weiter: „Erstens unterstützte ich die globale Bewegung, die die Ungleichheit der Rechte von Frauen anspricht und sie vor missbräuchlicher, schädlicher und respektloser Belästigung beschützt. Zweitens stehe ich ohne Einschränkungen hinter der gleichgeschlechtlichen Ehe (...) und drittens bin ich absoluter Befürworter der Abtreibung, sollten die betroffenen Frauen sich frei dafür entscheiden.“ Womit man gleich mitten im Wettbewerb ist.

Film über Abtreibung

Bei „Never Rarely Sometimes Always“ von Eliza Hittman („Beach Rats“), die von einer 17-Jährigen erzählt, die sich in Begleitung der Cousine mit dem Bus von einer Provinzstadt in Pennsylvania nach New York begibt, um dort heimlich abzutreiben. Einfühlsam nähert sich die Filmemacherin ihrer Heldin, zeigt deren seelische Pein, die mangelnde Unterstützung des sozialen Umfelds und die bigotte Ärztin ihrer Heimatgemeinde. Peinliche (medizinische) Befragungen setzen der Teenagerin zu, es fehlt an Geld für ein Hotel und vor der Klinik protestieren militante Abtreibungsgegner. Eine hoch emotionale, kluge und differenzierte Studie, ein Plädoyer für Selbstbestimmung und den schwierigen Weg dorthin.

Komplizierte Entscheidungen sind bei „Schwesterlein“ von den Eidgenossinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond („Das kleine Zimmer“) ebenfalls Thema. Lisa (Nina Hoss), die ihre Ambitionen als Bühnenautorin aufgegeben hat, sorgt sich um ihren an Blutkrebs erkrankten Zwillingsbruder (Lars Eidlinger), Ensemblestar der Berliner Schaubühne. Mit dem Ehemann (Jens Albinus) liegt sie im Streit, weil er seinen hoch dotierten Schulleiterjob in der Schweiz nicht aufgeben will, und in der Berliner Wohnung nervt die Mutter (Marthe Keller), die sich bevorzugt mit Alkohol und Tabletten durch den Tag bringt. Ein dialogreiches (Ehe-)Drama, eine realitätsnahe Auseinandersetzung mit den Untiefen des Theaters und vor allem ein Schauspielerfilm mit der grandiosen Hoss, die sich für einen Silbernen Bären empfiehlt.

Im bislang enttäuschenden Wettbewerb ein möglicher Sieganwärter – wie „Undine“ von Christian Petzold. Ein „Gespenster“-Film, der deutschen Romantik verpflichtet, ein urbanes Märchen, verortet in Berlin und an der westfälischen Wesertalsperre. Eine Lovestory über und unter Wasser, mit Paula Beer als „Meerjungfrau“ und Franz Rogowski als Industrietaucher. Ein tragisches Liebesdreieck, mit spannender Stadthistorie unterfüttert.

Nur sich selbst verpflichtet ist Abel Ferrara („Bad Lieutenant“), mit „Siberia“ der bislang meistgehasste Mann der 70. Berlinale. Radikale Nabelschau betreibt das US-amerikanische Enfant terrible mit Willem Dafoe als sein Alter Ego. Eine wüste Reise ins Gehirn des Regisseurs, ein Psycho- und Höllentrip.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020